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وفقًا لمؤشر هينلي لجوازات السفر في عام 2024

حامل جواز السفر السعودي يستطيع دخول 89 دولة دون تأشيرة مسبقة

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
حامل جواز السفر السعودي يستطيع دخول 89 دولة دون تأشيرة مسبقة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يحتل جواز سفر المملكة العربية السعودية المرتبة 57 عالميًّا وفقًا لمؤشر جايد لترتيب جوازات السفر Guide Passport Index، وتتمثل قوة جواز السفر السعودي في أنه يسمح لحامله بحرية التنقل بين الكثير من دول العالم بدون الحصول على تأشيرة.

قوة جواز السفر السعودي

ويتحدد ترتيب جواز سفر المملكة العربية السعودية استنادًا إلى مستوى حرية التنقل العالمي الذي يتيحه جواز سفر المملكة العربية السعودية لحامليه، والذين يمكنهم السفر بدون تأشيرة إلى 89 دولة على مستوى العالم دون الاحتياج إلى تأشيرة مسبقة، في حين أنهم سيحتاجون إلى الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 108 دول، بحسب موقع henleyglobal هينلي المختص بجوازات السفر حول العالم.

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ويتم ترتيب جوازات السفر عالميًّا بناءً على عدد الدول التي يتيح كل جواز سفر لحامليه إمكانية السفر إليها بدون تأشيرة. ولذلك فإن ترتيب جواز سفر المملكة العربية السعودية يتحدد وفقًا لعدد الدول التي يمكن السفر إليها بجواز سفر المملكة العربية السعودية بدون تأشيرة.

أهم وجهات السفر بدون تأشيرة

وتشمل هذه الدول قائمة الوجهات التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى الدول التي يمكن دخولها بتأشيرة عند الوصول وكذلك الدول التي يمكن السفر إليها بتصريح سفر إلكتروني.

ويعد جواز السفر السعودي هو وثيقة رسمية تصدرها الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين، وتمكنهم من السفر إلى الخارج والعودة إلى المملكة العربية السعودية. ويتم إصدار جواز السفر السعودي من قبل الجوازات السعودية.

أهم وجهات السفر لحاملي جواز السفر بدون تأشيرة
أهم وجهات السفر لحاملي جواز السفر بدون تأشيرة

اتفاقات سعودية مع دول العالم

ويحمل جواز السفر السعودي، شعار المملكة العربية السعودية واسم المسافر ومعلومات شخصية أخرى مثل تاريخ الميلاد والجنسية ورقم الجواز وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية. يجب على المسافرين الحفاظ على جواز السفر السعودي في حالة جيدة وعدم التلاعب به أو التغيير في معلوماته.

يمكن لحاملي جواز السفر السعودي الحصول على تأشيرات الدخول إلى العديد من الدول حول العالم، وذلك وفقًا للاتفاقيات والقوانين المعمول بها بين المملكة العربية السعودية والبلدان الأخرى. يجب على الأشخاص الراغبين في السفر التحقق من متطلبات التأشيرة والإجراءات اللازمة قبل السفر.

خطوات تجديد جواز السفر عبر أبشر

من المهم أيضًا الاهتمام بتاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر السعودي. يُنصح بتجديد جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بفترة كافية لتجنب أي تأخير أو مشاكل أثناء السفر.

خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًّا من منصة أبشر

ـ إحضار نموذج إشعار التجديد للجوزات من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

ــ إحضار القديم وتسليمه لموظف البريد.

ــ التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

ــ سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

ــ وضع الجواز القديم وأشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد.

ــ سيتم إرسال الجواز المُجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى عنوانك الوطني عبر البريد السعودي سُبل.

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