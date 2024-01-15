حامل جواز السفر السعودي يستطيع دخول 89 دولة دون تأشيرة مسبقة

يحتل جواز سفر المملكة العربية السعودية المرتبة 57 عالميًّا وفقًا لمؤشر جايد لترتيب جوازات السفر Guide Passport Index، وتتمثل قوة جواز السفر السعودي في أنه يسمح لحامله بحرية التنقل بين الكثير من دول العالم بدون الحصول على تأشيرة.

قوة جواز السفر السعودي

ويتحدد ترتيب جواز سفر المملكة العربية السعودية استنادًا إلى مستوى حرية التنقل العالمي الذي يتيحه جواز سفر المملكة العربية السعودية لحامليه، والذين يمكنهم السفر بدون تأشيرة إلى 89 دولة على مستوى العالم دون الاحتياج إلى تأشيرة مسبقة، في حين أنهم سيحتاجون إلى الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 108 دول، بحسب موقع henleyglobal هينلي المختص بجوازات السفر حول العالم.

ويتم ترتيب جوازات السفر عالميًّا بناءً على عدد الدول التي يتيح كل جواز سفر لحامليه إمكانية السفر إليها بدون تأشيرة. ولذلك فإن ترتيب جواز سفر المملكة العربية السعودية يتحدد وفقًا لعدد الدول التي يمكن السفر إليها بجواز سفر المملكة العربية السعودية بدون تأشيرة.

أهم وجهات السفر بدون تأشيرة

وتشمل هذه الدول قائمة الوجهات التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى الدول التي يمكن دخولها بتأشيرة عند الوصول وكذلك الدول التي يمكن السفر إليها بتصريح سفر إلكتروني.

ويعد جواز السفر السعودي هو وثيقة رسمية تصدرها الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين، وتمكنهم من السفر إلى الخارج والعودة إلى المملكة العربية السعودية. ويتم إصدار جواز السفر السعودي من قبل الجوازات السعودية.