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بوزن نصف كيلو

حبة فقع بأكثر من 2000 ريال

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٧ مساءً
حبة فقع بأكثر من 2000 ريال
المواطن - فريق التحرير

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ظهر باعة الكمأة وهم يعرضون كميات كبيرة من الفقع ضمن فعاليات مهرجان الفقع المقام في مركز شري بمنطقة القصيم.

مزاد واسع

أتى ذلك وسط مزاد واسع حيث وصلت سعر حبة الفقع بوزن نصف كيلو إلى أكثر من 2000 ريال.

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ويعود اختلاف الأسعار إلى حجم الفقع، فالحبة الكبيرة التي يتراوح وزنها بين نصف كيلو وكيلو مرغوبة عند المشترين، حيث يقوم بعضهم بتجفيفه وتخزينه لاستخدامه في السنة المقبلة، بحسب العربية.

وأرجع مهتمون وبائعون ارتفاع أسعار الفقع ووصولها إلى الآلاف، لندرته وقصر موسمه، وصعوبة البحث عنه وجمعه. وقد حصد المهرجان تفاعلًا كبيرًا من عشاق الفقع الذين يستخدمونه في طهي الوجبات الشعبية المفضلة لديهم.

نبات فطري

تجدر الإشارة إلى أن الفقع أو الكمأة نبات فطري ينمو داخل التربة وتنتعش زراعته بالوقت الراهن، كما تزدهر تجارته بعد فصل الشتاء تمامًا.

أما أسعاره المرتفعة فتأتي نظرًا لظهوره القليل إلى حد ما، ويكون عادة مرتبطًا بكمية سقوط الأمطار وحدوث البرق والرعد.

كذلك تحتاج عملية جمعه وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا، حيث يتطلب البحث عنه صبرًا وخبرة للوصول إلى المكان الذي ينتشر فيه، ويستدل عليه عن طريق نبات “الرقروق” الذي يظهر “الكمأة” بالقرب منه.

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