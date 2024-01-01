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تقديرًا لإنجازاته مع المنتخب الأرجنتيني

حجب قميص ليونيل ميسي بعد الاعتزال في منتخب الأرجنتين

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥١ مساءً
حجب قميص ليونيل ميسي بعد الاعتزال في منتخب الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

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اتخذ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قرارًا بحجب القميص رقم 10 في المنتخب الأرجنتيني والخاص بالنجم ليونيل ميسي، وذلك بعد اعتزاله كرة القدم تكريمًا له على إنجازاته مع منتخب راقصي التانجو.

وعلى مدار تاريخ الكرة الأرجنتينية، ارتدى العديد من النجوم القميص رقم 10 في منتخب التانجو مثل الراحل دييغو أرماندو مارادونا وخوان ريكيلمي ثم ميسي.

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قرار هام بشأن ليونيل ميسي

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: “عندما يعتزل ليونيل سنحجب رقم 10 مدى الحياة، تقديرًا لإنجازاته”.

ليونيل ميسي بطل كأس العالم مع الأرجنتين
ليونيل ميسي

يذكر أن النجم الأرجنتيني ولاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، قد يعتزل اللعب دوليًّا بنهاية عام 2024.

 

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