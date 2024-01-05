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كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية سيعرض نفسه للعقوبات

حرس الحدود: ابتعدوا عن المناطق الحدودية والتزموا بالأنظمة

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٣ مساءً
حرس الحدود: ابتعدوا عن المناطق الحدودية والتزموا بالأنظمة
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.

سجن وغرامة

وشددت على أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا.

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وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود الالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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