حرس الحدود لـ المتنزهين والباحثين عن الفقع: احذروا الاقتراب من المناطق الحدودية

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حذرت المديرية العامة لحرس الحدود، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.
وشددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلو مترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا.