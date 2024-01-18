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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

حرس الحدود يحبط تهريب 32 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٥ مساءً
حرس الحدود يحبط تهريب 32 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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