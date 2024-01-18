تركي آل الشيخ: تأجيل طرح تذاكر كأس موسم الرياض إلى الغد رئاسة الشؤون الدينية تسخر الإمكانيات وتهيئ الأجواء التعبدية لصلاة الجمعة هل يعود أوسبينا لقائمة النصر؟ حرس الحدود يحبط تهريب 32 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان الوجهة الأقرب لـ سيكو فوفانا أمطار وتساقط البرد على الزلفي الشهراني يُحذر من عملية نصب باستغلال اسم علي البليهي! اعتماد نتائج الجوائز الخليجية لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية جاهزية إعلامية الهاكثون لتغطية فعاليات جامعة الفيصل الأحد بانيغا يُنهي تعاقده ويستعد للتوقيع مع نادٍ أرجنتيني
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.