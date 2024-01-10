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حرس الحدود يحبط تهريب 83 كيلو قات في عسير

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣١ مساءً
حرس الحدود يحبط تهريب 83 كيلو قات في عسير
المواطن - واس

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تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من إحباط تهريب 83 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ووفق بيان رسمي، فقد استكملت الإجراءات النظامية الأولية، جرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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التبليغ عن نشاطات تهريب المخدرات

دعت الجهات الأمنية الجميع بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الوسائل الآتية:

  • الاتصال على (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.
  • الاتصال على (999) في بقية مناطق المملكة.
  • رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
  • التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].
  • وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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