حرس الحدود يحبط تهريب 83 كيلو قات في عسير

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تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من إحباط تهريب 83 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
ووفق بيان رسمي، فقد استكملت الإجراءات النظامية الأولية، جرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
دعت الجهات الأمنية الجميع بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الوسائل الآتية: