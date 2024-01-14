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وقع في منطقة محدودة جدًا

حركة انسيابية بميناء الملك عبدالعزيز بعد إخماد الحريق

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١٠ مساءً
حركة انسيابية بميناء الملك عبدالعزيز بعد إخماد الحريق
المواطن - فريق التحرير

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أفادت قناة “الإخبارية”، بأن الحركة في ميناء الملك عبدالعزيز لم تتأثر مطلقًا بالحريق الذي اندلع في حاويات اليوم الأحد.

وقالت مراسلة “الإخبارية”، إن فور اندلاع الحريق في الحاويات، كان هناك تدخل سريع ومباشر من قبل فرق الدفاع المدني التي لا تزال متواجدة في الموقع لمتابعته للنهاية.

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متابعة الدفاع المدني

وأضافت أن الحريق وقع في منطقة محدودة جدًا من ميناء الملك عبدالعزيز، وهي منطقة مستودعات وخدمات مساندة، لافتة إلى عدم وجود إصابات جراء الحادث.

ولفتت إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني، مؤكدة أن حركة نقل البضائع والشاحنات بالميناء انسيابية.

ويقع ميناء الملك عبدالعزيز على ساحل الخليج العربي، وتصدر أرقامًا قياسية، كان آخرها 212 ألف حاوية خلال يناير.

حريق بحاويات

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أعلنت في وقت سابق، أن فرقها بالدمام باشرت حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز.

ونشرت الدفاع المدني عبر حسابها على منصة “إكس”، صورتين من مباشرتها للحريق، مؤكدة أنه لا يوجد إصابات جراء ذلك.

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