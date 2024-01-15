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المدني باشر الحادث

حريق في مستودعات بحي الفيصلية

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١١ مساءً
حريق في مستودعات بحي الفيصلية
المواطن - فريق التحرير

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باشر الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الاثنين، حريقًا في مستودعات بحي الفيصلية.

ونشر المدني، عبر حسابه بمنصة إكس، لقطات تبين عملية مباشرة الحريق، فيما لم يذكر تفاصيل أخرى عن الحادث.

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