حريق في مستودعات بحي الفيصلية

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باشر الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الاثنين، حريقًا في مستودعات بحي الفيصلية.
ونشر المدني، عبر حسابه بمنصة إكس، لقطات تبين عملية مباشرة الحريق، فيما لم يذكر تفاصيل أخرى عن الحادث.
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