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حريق محدود بأحد المصانع في الجبيل الصناعية

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٠ مساءً
حريق محدود بأحد المصانع في الجبيل الصناعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن عن تعرض أحد مصانعها (مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها) والواقع في مدينة الجبيل الصناعية في 25 يناير 2024 لنشوب حريق محدود في قسم التنظيف الكيميائي.

حريق في الجبيل الصناعية

وقالت الشركة في بيان لها على تداول: إنه تمت السيطرة على الحريق بدون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، مبينة أنه لدى المصنع تغطية تأمينية.

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وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن أي تفاصيل أو أي تطورات جوهرية.

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