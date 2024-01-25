حريق هائل يلتهم مستشفى غاندي في طهران

اندلع حريق هائل في أحد المستشفيات في العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم الخميس.

حريق يلتهم مستشفى في طهران

وقالت وسائل إعلام رسمية في إيران ، يوم الخميس: إن حريقًا هائلًا اندلع في مستشفى غاندي بالعاصمة طهران، وأظهرت مقاطع فيديو الحريق يكاد يلتهم أحد جوان بالمبنى.

اندلاع حريق كبير داخل مستشفى غاندي بالعاصمة الإيرانية طهران وامتد إلى جميع الطوابق.. pic.twitter.com/cxdhdzsq9x — Ali Bk (@Bk_Hanas) January 25, 2024

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي قوله: إن الحريق اندلع في السابعة مساء.

ولم ترد، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، أي أنباء عن الأسباب المحتملة أو الضحايا جراء الحريق.