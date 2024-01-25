Icon

وظائف شاغرة في البريد السعودي Icon مواجهات دور الـ16 بكأس آسيا 2023 Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة في شركة الاتصالات Icon حريق هائل يلتهم مستشفى غاندي في طهران Icon وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة التصنيع Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon الفيصل للاعبي الأخضر: ثقتنا بكم كبيرة في القادم Icon موعد مباراة الأخضر ضد كوريا الجنوبية في دور الـ16 Icon حريق محدود بأحد المصانع في الجبيل الصناعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

حريق هائل يلتهم مستشفى غاندي في طهران

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٩ مساءً
حريق هائل يلتهم مستشفى غاندي في طهران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اندلع حريق هائل في أحد المستشفيات في العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم الخميس.

حريق يلتهم مستشفى في طهران

وقالت وسائل إعلام رسمية في إيران ، يوم الخميس: إن حريقًا هائلًا اندلع في مستشفى غاندي بالعاصمة طهران، وأظهرت مقاطع فيديو الحريق يكاد يلتهم أحد جوان بالمبنى.

قد يهمّك أيضاً
تحطم طائرة ركاب شمال أفغانستان

تحطم طائرة ركاب شمال أفغانستان

طيران ناس يطلق برنامجاً لتدريب طواقم الضيافة والخدمات الأرضية لرعاية المسافرين ذوي اضطراب طيف التوحد

طيران ناس يطلق برنامجاً لتدريب طواقم الضيافة والخدمات الأرضية لرعاية المسافرين ذوي...

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي قوله: إن الحريق اندلع في السابعة مساء.

ولم ترد، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، أي أنباء عن الأسباب المحتملة أو الضحايا جراء الحريق.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة