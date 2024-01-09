حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى

اندلع حريق هائل في مصنع لمستحضرات التجميل في بلدة بوسط إيران، مما أدى إلى انفجار أسفر عن عدة إصابات.

حريق هائل في إيران

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، تم على الفور نقل 23 من المصابين في الحادث الذي وقع في بلدة فرديس بإقليم البرز لتلقي الرعاية الطبية.

وأكدت مصادر إيرانية، أنه تم فتح تحقيق في الحادث لبيان أسبابه والوقوف على ملابساته.