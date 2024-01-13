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حريق يلتهم منزلاً بالمدينة المنورة وإخلاء 6 أشخاص

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
حريق يلتهم منزلاً بالمدينة المنورة وإخلاء 6 أشخاص
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الجمعة، من إخماد حريق اندلع في منزل بحي شوران.

إخلاء 6 أشخاص

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، في بيان رسمي، أنه جرى إخلاء 6 أشخاص من المنزل، دون وقوع أي إصابات.

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