Icon

لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة Icon منتخب الجزائر يتعادل بشق الأنفس مع بوركينا فاسو Icon القنوات الناقلة لـ مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة Icon حساب المواطن : أفصحوا عن دخل السجل التجاري والأعمال الحرة Icon تتويج الرائد بـ بطولة القصيم للمصارعة الرومانية والحرة للبراعم Icon سامسونج تطرح تطبيقها المستقل Samsung Find Icon فوز ثمين لـ منتخب البحرين ضد ماليزيا Icon شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم بسمة وهبة Icon إحباط تهريب 430 كم من القات المخدر بجازان Icon هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 ينطلق غدًا بجامعة الفيصل  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
السعودية اليوم
حصاد اليوم

حساب المواطن : أفصحوا عن دخل السجل التجاري والأعمال الحرة

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٣ مساءً
حساب المواطن : أفصحوا عن دخل السجل التجاري والأعمال الحرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري في حالة وجوده حتى لا يؤثر ذلك على نتائج الأهلية واستحقاق الدعم للمستفيدين.

دخل السجل التجاري

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : “لماذا تم رفض طلبي رغم أني شطبت السجل التجاري وأنا الآن عندي سجل تجاري كشريك فيه ؟”.

قد يهمّك أيضاً
سعود الطبية: 5 نصائح للوقاية من تسمم الدم الجرثومي

سعود الطبية: 5 نصائح للوقاية من تسمم الدم الجرثومي

مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز

مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز

الاعتراض على عدم الأهلية

وردت عليه بالقول: في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه باختيار نوع الدخل “عوائد مالية وأعمال تجارية” والمصدر “عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة” ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

موعد نتائج الأهلية

وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.

التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر
السعودية اليوم

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر...

السعودية اليوم
ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023
آخر الاخبار

ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023

آخر الاخبار
دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من فقدان السمع
صحة وطب‎

دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من...

صحة وطب‎
حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى
العالم

حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط...

العالم
إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها
السعودية اليوم

إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب...

السعودية اليوم
مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية
السعودية اليوم

الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع...

السعودية اليوم