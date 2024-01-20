حساب المواطن : أفصحوا عن دخل السجل التجاري والأعمال الحرة

شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري في حالة وجوده حتى لا يؤثر ذلك على نتائج الأهلية واستحقاق الدعم للمستفيدين.

دخل السجل التجاري

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : “لماذا تم رفض طلبي رغم أني شطبت السجل التجاري وأنا الآن عندي سجل تجاري كشريك فيه ؟”.

الاعتراض على عدم الأهلية

وردت عليه بالقول: في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه باختيار نوع الدخل “عوائد مالية وأعمال تجارية” والمصدر “عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة” ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

موعد نتائج الأهلية

وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.

التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.