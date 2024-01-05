عبدالعزيز بن سعود يرعى ختام كأس العلا للصقور كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة الاتحاد حساب المواطن : أفصحوا عن دخل حافز للتابع مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع فاران لـ النصر أو الاتحاد القبض على شخص لقيادته بتهور وصدم مركبات ومحاولة دهس في الرياض تقارير إنجليزية : ستيفن جيرارد مهدد بالإقالة من تدريب الاتفاق موعد مبارة إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس شواطئ الجبيل ملاذ العائلات في الشتاء جماهير الاتحاد تهاجم أنمار الحائلي بسبب صورة .. التفاصيل كاملة
أعاد حساب المواطن التذكير بأنه في حال وجود دخل من “حافز” للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافآت” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.
وتابع عبر خدمة المستفيدين على منصة إكس، اليوم الجمعة، أنه سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة، فيما يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.
وكانت نتائج الأهلية للدورة 74 استحقاق شهر يناير 2024 صدرت مطلع الشهر الجاري ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط.
وقالت خدمة المستفيدين في وقت سابق: بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.