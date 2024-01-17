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حساب المواطن : إرفاق المستندات في 5 خطوات

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
حساب المواطن : إرفاق المستندات في 5 خطوات
المواطن - فريق التحرير

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أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بخطوات إرفاق المستندات الدالة على صحة البيانات التي يقدمها المستفيدون ومن بينها مستندات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل وغيرها من المستندات التي تطلب حسب كل حالة.

إرفاق المستندات

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ويتم إرفاق المستندات من خلال اتباع الخطوات التالية :

  • تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية.
  • الضغط على ملف المستفيد.
  • الانتقال إلى إدارة المرفقات
  • اختر نوع المرفق المطلوب
  • أضف المرفق ثم اضغط على حفظ

دعم حساب المواطن

وكان البرنامج أودع في وقت سابق، نحو 3.4 مليار ريال في حساب المستفيدين عن شهر يناير الجاري حيث استفاد من الدعم  نحو 10 ملايين و800 ألف مستفيد وتابع له عن دعم هذا الشهر.

استمرار الدعم الإضافي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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