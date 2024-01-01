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حساب المواطن: استخراج وثيقة العمل لا تؤثر على أهلية المستفيد

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
حساب المواطن: استخراج وثيقة العمل لا تؤثر على أهلية المستفيد
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن أن مزاولة النشاط التجاري عبر منصة معروف لا يؤثر على أهلية المستفيد أو استحقاق الدعم، مع أهمية الإفصاح عن الدخل الناتج عن النشاط التجاري.

حساب المواطن ووثيقة العمل

وأضاف حساب المواطن أن استخراج وثيقة العمل لا تؤثر على أهلية المستفيد في حساب المواطن، ولكن يتعين على الشخص المستفيد الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بالدخل الذي يحصل عليه من أجل إتاحة الفرصة للجميع بالحصول على أهلية حساب المواطن التي يرغب في تحصيلها من البرنامج.

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المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

تعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

وتتضمن التعديلات الجديدة:

تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

ماذا تعرف عن حساب المواطن ؟

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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