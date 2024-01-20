حساب المواطن: الاسم يتغير تلقائياً حال تحديثه في الأحوال المدنية

أكد برنامج حساب المواطن، أن بيانات واسم المستفيد يتغير تلقائيا حال تحديث البيانات في الأحوال المدني.

تعديل الاسم في حساب المواطن

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تحديث الاسم.

وأجاب حساب المواطن، بقوله : “حياك الله ، في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن، نسعد بخدمتك”.

موعد نتائج الأهلية

وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج