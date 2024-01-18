حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على موعد صدور الأهلية

أكد حساب المواطن أن تحديث البيانات لا يؤثر على موعد صدور الأهلية.

وقال البرنامج عبر حسابه بمنصة إكس، ردًا على استفسارات في هذا الشأن: إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

دعم حساب المواطن

وكان حساب المواطن أودع في وقت سابق، نحو 3.4 مليار ريال في حساب المستفيدين عن شهر يناير الجاري حيث استفاد من الدعم نحو 10 ملايين و800 ألف مستفيد وتابع له عن دعم هذا الشهر.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.