حالة تتوقف فيها مدفوعات برنامج إعانة البحث عن عمل السفير الفرنسي يزور الكنوز الأثرية في واحة العلا ظاهرة فلكية تُشاهد بالعين المجردة في سماء السعودية اليوم حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على موعد صدور الأهلية هبوط الضغط المؤدي للإغماء أخطر بكثير من ارتفاعه المزمن معلومات لا تعرفها عن مدينة سعودية درجة حرارتها 7 تحت الصفر! احذروا انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار النباتات تتحدث مع بعضها! الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح الأجواء مناسبة في الويكند
أكد حساب المواطن أن تحديث البيانات لا يؤثر على موعد صدور الأهلية.
وقال البرنامج عبر حسابه بمنصة إكس، ردًا على استفسارات في هذا الشأن: إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).
وكان حساب المواطن أودع في وقت سابق، نحو 3.4 مليار ريال في حساب المستفيدين عن شهر يناير الجاري حيث استفاد من الدعم نحو 10 ملايين و800 ألف مستفيد وتابع له عن دعم هذا الشهر.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.