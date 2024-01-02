حساب المواطن : تقديم اعتراض عدم الأهلية بعد تحديث البيانات

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات قبل التقدم باعتراض على عدم الأهلية وإزالة السبب وإرفاق المستندات الجديدة.

اعتراض عدم الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على الاستفسارات الواردة عبر منصة إكس : إمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

نتائج الأهلية في حساب المواطن

وكانت البرنامج أعلن يوم أمس عن صدور نتائج الأهلية للدورة 74 (شهر يناير 2024)، مشيرًا إلى أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

تمديد الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.