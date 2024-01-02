Icon

تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات السنين Icon حساب المواطن : تقديم اعتراض عدم الأهلية بعد تحديث البيانات Icon التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول Icon أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة Icon حصاد “المواطن” 2023 : الاقتصاد غير النفطي قاطرة نمو السعودية Icon مساند : لا يمكن نقل خدمات العمالة دون مقابل مالي Icon موسم الرياض يستقبل أكثر من 12 مليون زائر خلال شهرين Icon توكلنا: تغيير الجوال يتم في أبشر أولاً Icon الأرصاد : أمطار تجري السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد Icon أرامكو ضمن أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن : تقديم اعتراض عدم الأهلية بعد تحديث البيانات

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
حساب المواطن : تقديم اعتراض عدم الأهلية بعد تحديث البيانات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات قبل التقدم باعتراض على عدم الأهلية وإزالة السبب وإرفاق المستندات الجديدة.

اعتراض عدم الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على الاستفسارات الواردة عبر منصة إكس : إمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

قد يهمّك أيضاً
دليل يُقرب مبابي من ريال مدريد

دليل يُقرب مبابي من ريال مدريد

فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس

فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس

نتائج الأهلية في حساب المواطن

وكانت البرنامج أعلن يوم أمس عن صدور نتائج الأهلية للدورة 74 (شهر يناير 2024)، مشيرًا إلى أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

تمديد الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا

وظائف
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة...

السعودية اليوم
صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل معركة مصيرية بين حماس وإسرائيل
العالم

صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل معركة مصيرية...

العالم
جماهير النصر تطلب معاقبة علي البليهي
الرياضة

جماهير النصر تطلب معاقبة علي البليهي

الرياضة
ذاكرة الشيطان في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

ذاكرة الشيطان في مهرجان الرياض للمسرح

السعودية اليوم
الرياض تمتلك دبلوماسية تمنحها الكلمة الأولى بمستقبل فلسطين وإسرائيل
السعودية اليوم

الرياض تمتلك دبلوماسية تمنحها الكلمة الأولى بمستقبل...

السعودية اليوم
نجوم الاتحاد يصلون ملعب الجوهرة
الرياضة

نجوم الاتحاد يصلون ملعب الجوهرة

الرياضة
إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية غير ربحية
أخبار رئيسية

إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف...

أخبار رئيسية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه