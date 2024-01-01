حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على المتقدم الرئيسي تاريخ وطريقة توزيع أرباح الجوف الزراعية على المساهمين تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات التجميل جدول القبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم ضبط 9 يمنيين و5 إثيوبيين لتهريبهم 240 كجم من القات بجازان لا ضحايا سعوديين في زلزال اليابان تضرر عمارة وعدة مركبات بالرياض نتيجة وميض لحظي مساند يوضح طريقة تحويل راتب العاملة المنزلية درجة الحرارة في طريف 4 مئوية السديس: سلمان بن سلطان خير خلف لخير سلف وحريصون على التناغم لإثراء تجربة الزائرين
جدد حساب المواطن التذكير بأهمية إضافة كافة التابعين للمتقدم الرئيسي حتى لا تتأثر حالة الأهلية والاستحقاق لديه.
وقالت خدمة المستفيدين ردًا على طلب أحد المتابعين عبر منصة إكس حول طريقة حذف التابع : يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه.
وتتواصل عملية التسجيل في البرنامج وفق الآليات والمحددات الجديدة أما عن موعد صدور الأهلية فقالت خدمة المستفيدين إنه في حال انطبقت شروط الأهلية على المسجلين حديثًا في البرنامج وكانوا مستحقين للدعم فسوف يشملهم الدعم، في الدفعات التالية.
وذكرت بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية
وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.