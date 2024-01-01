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حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على المتقدم الرئيسي

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٣ مساءً
حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على المتقدم الرئيسي
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التذكير بأهمية إضافة كافة التابعين للمتقدم الرئيسي حتى لا تتأثر حالة الأهلية والاستحقاق لديه.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على طلب أحد المتابعين عبر منصة إكس حول طريقة حذف التابع : يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه.

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التسجيل في حساب المواطن

وتتواصل عملية التسجيل في البرنامج وفق الآليات والمحددات الجديدة أما عن موعد صدور الأهلية فقالت خدمة المستفيدين إنه في حال انطبقت شروط الأهلية على المسجلين حديثًا في البرنامج وكانوا مستحقين للدعم فسوف يشملهم الدعم، في الدفعات التالية.

وذكرت بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية

ضوابط جديدة

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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