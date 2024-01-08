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حساب المواطن: عدم إضافة جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
حساب المواطن: عدم إضافة جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق
المواطن - فريق التحرير

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شدد برنامج حساب المواطن على أهمية إضافة جميع التابعين لدى رب الأسرة في البرنامج حتى لا تتأثر الأهلية والاستحقاق.

حساب المواطن وإضافة التابعين

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية حذف أحد التابعين.

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كيف يمكن التسجيل في حساب المواطن 1444 ؟

وأجاب حساب المواطن بقوله: “أهلاً بك ، يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه”.

استمرار التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

توضيح من حساب المواطن بشأن موظفي القطاع الخاص

نتائج الأهلية

وكانت نتائج الأهلية للدورة 74 استحقاق شهر يناير 2024 صدرت مطلع الشهر الجاري ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط.

اعتراض عدم الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين في وقت سابق: بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

حساب المواطن السعودية

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