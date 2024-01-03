حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد الإيجار

جدد حساب المواطن التذكير بطريقة التحقق من وجود عقد إيجار موثق في منصة إيجار مشيرًا إلى أنه لا يتم طلب إرفاق العقد من قبل المستفيدين.

عقد الإيجار

جاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين عبر الاستفسارات التي تلقتها على منصة إكس حيث قالت : في حال وجود عقد إيجار بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

نتائج الأهلية

وكانت نتائج الأهلية للدورة 74 استحقاق شهر يناير 2024 صدرت مطلع الشهر الجاري ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط.

اعتراض عدم الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين في وقت سابق: بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.