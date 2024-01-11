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دخل المستفيد والتابعين تجاوز الحد المانع

حساب المواطن .. ماذا يعني حالة الدفعة لا يوجد؟

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
حساب المواطن .. ماذا يعني حالة الدفعة لا يوجد؟
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بحالة الدفعة “لا يوجد”، وذلك بعد ساعات قليلة من إيداع الدعم المستحق لدفعة شهر يناير الجاري.

حساب المواطن وحالة الدفعة لا يوجد

وقال حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين : إن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم ، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa .

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وبالأمس، أعلن برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل إيداع الدعم للدفعة 74 من دعم حساب المواطن لشهر يناير الجاري.

حساب المواطن والدفعة الـ 74

وقال عبدالله الهاجري مدير العام التواصل في حساب المواطن، في بيان، إنه تم إيداع حساب المواطن الدفعة 74 لشهر يناير الجاري في حسابات المواطنين، شاملًا العام الإضافي.

وأضاف أن حساب المواطن قد أودع في حساب المستفيدين عن شهر يناير الجاري، نحو 3.4 مليار ريال حيث أن تلك الأموال المخصص عن شهر يناير من العام الجاري للدفعة 74.

واستفاد من دعم حساب المواطن لشهر يناير نحو عشرة مليون و 800 ألف مستفيد وتابع له عن دعم هذا الشهر، مضيفًا أن 75% من المستحقين تحصلوا على الدعم.

متوسط دعم الأسرة

وأشار عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما قام حساب المواطن في المملكة، بإيداعه في حسابات المواطنين منذ ان تم إطلاق البرنامج في يونيو من عام 2017، قد بلغ نحو 188 مليار ريال سعودي، جاء منها نحو اثنين ونصف مليار ريال سعودي قد تعويض لبعض المستفيدين عن دفعات سابقة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة في دعم شهر يناير الجاري نحو 1481 ريالًا سعوديًا.

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