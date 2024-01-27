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حساب المواطن يحدد موعد إعلان نتائج الأهلية للمقبول اعتراضاتهم بعد 10 ديسمبر

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٢ مساءً
حساب المواطن يحدد موعد إعلان نتائج الأهلية للمقبول اعتراضاتهم بعد 10 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن موعد إعلان نتائج الأهلية لأصحاب الاعتراضات التي تم قبولها بعد تاريخ 10 ديسمبر الماضي.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسارات بعض المتابعين عبر منصة إكس : في حال قبول الاعتراض بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابه “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” ، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقًا سيشملك الدعم.

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الموافقة على المرفقات

وفي سياق ذي صلة كشفت خدمة المستفيدين أنه في حال تمت الموافقة على المرفقات بعد تاريخ “10 يناير “سيتم دراسة حالة الأهلية وابلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس”.

التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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