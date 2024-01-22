حساب المواطن يرد على سؤال: كم دعم الفرد المستقل ؟

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جدد حساب المواطن التأكيد على أن مبلغ الدعم يصرف وفق عدد من المعايير والضوابط والشروط التي تختلف بحسب كل حالة أخذًا في الاعتبار التركيب العمري للتابعين والدخل الشهري للأسرة وغيرها.
وتلقت خدمة المستفيدين عبر تويتر سؤالًا من أحد المتابعين قال فيه :” كم مبلغ الدعم للفرد المستقل؟”، وردت عليه بالقول: يصرف الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
وتتيح الحاسبة التقديرية الاستعلام عن مبلغ الدعم بعد تسجيل بيانات المستفيد مثل الدخل الشهري وعدد التابعين والفئات العمرية للتابعين ثم حساب المبلغ التقديري الذي يصرف للفرد في حال انطبقت عليه شروط الأهلية.
وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.