حساب المواطن يرد على سبب نقص الدفعة هذا الشهر

علق حساب المواطن على سؤال هام شغل عددًا من المواطنين والمستفيدين والخاص بأسباب نقص الدفعة المستحقة من الدعم عقب صرفه.

وقال حساب خدمة المستفيدين على منصة “إكس” ردًا على عدد من تساؤلات المواطنين الخاصة بشأن نزول الدعم ناقصًا هذا الشهر: “بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق (الدفعات المالية)”.

حساب المواطن لشهر يناير

وأودع حساب المواطن في حساب المستفيدين عن شهر يناير الجاري، نحو 3.4 مليار ريال.

واستفاد من دعم حساب المواطن لشهر يناير نحو 10 ملايين و800 ألف مستفيد وتابع له عن دعم هذا الشهر.