حساب المواطن يرد على مسن يسكن بمنزل شعبي بدون صك

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شدد حساب المواطن على ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية في حالة الرغبة في التسجيل كفرد مستقل للاستفادة من الدعم.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس قالت فيه : رجل كبير في العمر ٨٠ سنة ويسكن منزلًا شعبيًا (بدون صك) كيف يمكن أن يكمل إجراءات التقديم ؟؟؟ لأنه مطلوب عقد إيجار أو صك مسكن.
وردت خدمة المستفيدين بالقول: يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه (ملف المستفيد – المرفقات).
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.