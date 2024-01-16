حساب المواطن يكشف موعد إعلان الأهلية للمسجلين بعد 10 ديسمبر

كشف حساب المواطن عن موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد الذين أكملوا طلباتهم بعد تاريخ 10 ديسمبر الماضي.

نتائج الأهلية

وردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.

دعم حساب المواطن

وكان البرنامج أودع في وقت سابق، نحو 3.4 مليار ريال في حساب المستفيدين عن شهر يناير الجاري حيث استفاد من الدعم نحو 10 ملايين و800 ألف مستفيد وتابع له عن دعم هذا الشهر.

استمرار الدعم الإضافي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.