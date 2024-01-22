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حساب المواطن يوضح آلية التحقق من إرفاق عقد الإيجار

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
حساب المواطن يوضح آلية التحقق من إرفاق عقد الإيجار
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن آلية التحقق من عقد الإيجار ساري الصلاحية لإثبات الاستقلالية.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة التحقق من عقد الإيجار.

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حساب المواطن والتحقق من عقد الإيجار

وأجاب حساب المواطن، بقوله : “حياك الله ، في حال تم اختيار نوع المرفق “عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار” ثم الضغط على أيقونة “حفظ” سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك”.

موعد نتائج الأهلية

وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.

التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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