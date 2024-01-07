Icon

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية Icon معلومات مسربة تكشف التغييرات الجديدة في تصميم آيفون 16 برو Icon جامعة تبوك تعلن بدء التقديم لبرامج الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon الكليات التقنية العالمية تعلن موعد القبول للفصل الثاني 2024م Icon القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية Icon كيف تحمي نفسك من النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟ Icon شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 6 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود برسالة حالة الاعتراض منتهية والتي تظهر لدى البعض بعد تقديم الاعتراض.

حساب المواطن ودراسة الأهلية

وأجاب حساب المواطن، رداً على استفسارات بهذا الشأن بقوله: “إن حالة الاعتراض منتهية تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض”.

قد يهمّك أيضاً
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل زوجته خنقًا بيديه في تبوك

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل زوجته خنقًا بيديه في تبوك

قرار الأهلي يورط الهلال مع نادٍ برازيلي

قرار الأهلي يورط الهلال مع نادٍ برازيلي

وأضاف حساب المواطن، أنه في حال تمت الموافقة بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير”، نسعد بخدمتك.

صرف الدعم لأصحاب الاعتراضات المقبولة

وكان برنامج حساب المواطن قد كشف عن موعد صرف الدعم لأصحاب الاعتراضات المقبولة بعد تاريخ العاشر من ديسمبر الماضي.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على الاستفسارات التي تلقتها عبر منصة إكس : في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ ” 10 ديسمبر ” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر ” فبراير “.

استمرار التسجيل في حساب المواطن

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم