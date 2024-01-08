حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل

أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بطريقة وخطوات إدراج الراتب ضمن الدخل المفصح عنه في بيانات المستفيدين.

إضافة الراتب

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على عدة تساؤلات في منصة إكس إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة ( ملف المستفيد، بيانات عامة ) وتغيير الحالة الوظيفية إلى “موظف من قطاع ( خاص / حكومي ) “حسب المصدر” والنقر على إضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل “حسب المصدر” ثم الضغط على أيقونة حفظ.