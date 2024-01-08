حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل

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أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بطريقة وخطوات إدراج الراتب ضمن الدخل المفصح عنه في بيانات المستفيدين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.