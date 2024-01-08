Icon

20 وظيفة شاغرة في بوبا العربية Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال Icon حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل Icon وظائف شاغرة في المياه الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon سعود بن مشعل يطلع على سير العمل بمشاريع النقل بالمنطقة وآلية تسريع إنجازها Icon شرط الاتفاق للموافقة على رحيل هندرسون Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon تمديد افتتاح منطقة وندر جاردن حتى 28 يناير Icon بالأرقام.. صحوة لـ الرائد في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
السعودية اليوم
حصاد اليوم

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٥ مساءً
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بطريقة وخطوات إدراج الراتب ضمن الدخل المفصح عنه في بيانات المستفيدين.

إضافة الراتب

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على عدة تساؤلات في منصة إكس إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة ( ملف المستفيد، بيانات عامة ) وتغيير الحالة الوظيفية إلى “موظف من قطاع ( خاص / حكومي ) “حسب المصدر” والنقر على إضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل “حسب المصدر” ثم الضغط على أيقونة حفظ.

التسجيل في حساب المواطن

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

قد يهمّك أيضاً
بسعر يبدأ من 20 ريالًا .. رابط حجز تذاكر مباراة الشباب ضد روما الإيطالي

بسعر يبدأ من 20 ريالًا .. رابط حجز تذاكر مباراة الشباب ضد...

بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية

بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم