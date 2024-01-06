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حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم لأصحاب الاعتراضات المقبولة

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣١ مساءً
حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم لأصحاب الاعتراضات المقبولة
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدعم لأصحاب الاعتراضات المقبولة بعد تاريخ العاشر من ديسمبر الماضي.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على الاستفسارات التي تلقتها عبر منصة إكس : في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ ” 10 ديسمبر ” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر ” فبراير “.

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حالة الاعتراض منتهية

وفي شأن متصل أفادت خدمة المستفيدين أن حالة الاعتراض” منتهية ” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ ” 10 ديسمبر “سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر” فبراير” ولن تشملك دفعة “يناير”.

استمرار التسجيل في حساب المواطن

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

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