حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم لأصحاب الاعتراضات المقبولة ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟ وجهة ليجا تستهدف دعم السياحة المستدامة في السعودية إطلاق كائنات فطرية نادرة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية سببان وراء رغبة جوردان هندرسون في مغادرة الاتفاق كتلة باردة تتركز على أجزاء واسعة من السعودية بسعر يبدأ من 20 ريالًا .. رابط حجز تذاكر مباراة الشباب ضد روما الإيطالي جمال عارف : أين الصفقات الـ10 المنضمين لـ الاتحاد ؟ إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والباحة موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة
كشف برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدعم لأصحاب الاعتراضات المقبولة بعد تاريخ العاشر من ديسمبر الماضي.
وقالت خدمة المستفيدين ردًا على الاستفسارات التي تلقتها عبر منصة إكس : في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ ” 10 ديسمبر ” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر ” فبراير “.
وفي شأن متصل أفادت خدمة المستفيدين أن حالة الاعتراض” منتهية ” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ ” 10 ديسمبر “سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر” فبراير” ولن تشملك دفعة “يناير”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.