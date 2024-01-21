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حساب المواطن: 3 خطوات لحل مشكلة غير مؤهل

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
حساب المواطن: 3 خطوات لحل مشكلة غير مؤهل
المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج حساب المواطن، خطوات وآلية حل مشكلة غير مؤهل للمستفيد للحصول على الدعم المستحق في حال توفر شروط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد، استفسر بشأن حل مشكلة غير مؤهل.

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حساب المواطن وحل مشكلة غير مؤهل

وأجاب حساب المواطن بقوله : “في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية ، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

تحديث بيانات المستفيدين

وكان برنامج حساب المواطن، قد أكد أن بيانات واسم المستفيد يتغير تلقائيا حال تحديث البيانات في الأحوال المدني.

تعديل الاسم في حساب المواطن
جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تحديث الاسم.

وأجاب حساب المواطن، بقوله : “حياك الله ، في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن، نسعد بخدمتك”.

موعد نتائج الأهلية

وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج

 

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