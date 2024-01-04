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إيداع الدعم 10 يناير المقبل

حساب المواطن: 6 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 74

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٥ مساءً
حساب المواطن: 6 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 74
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لم يتبق سوى 6 أيام فقط على إيداع الدعم للدفعة الـ 74 من البرنامج لشهر يناير الجاري، شاملة الدعم الإضافي.

موعد إيداع الدعم في حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم يوم الأربعاء المقبل 10 يناير في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

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وفي وقت سابق، أعاد برنامج حساب المواطن، التذكير بخطوات التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم، بعد التوجيه الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي حتى نهاية العام 2024م.

خطوات ورابط التسجيل في حساب المواطن

– إنشاء حساب جديد من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

– تسجيل الدخول

– النقر على أيقونة البدء في بناء حسابك

– إدخال البيانات التالية “بيانات عامة، العنوان، التابعين، الحساب البنكي، المرفقات إن وجدت”.

– التأكيد ومراجعة البيانات

توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن:

وقبل أيام، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ،

ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

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