حسين عبدالغني: طردي في نهائي كأس آسيا 1996 لا يزال يؤلمني !

وصف حسين عبدالغني، نجم الأهلي والنصر والمنتخب السعودي الأسبق، طرده في نهائي كأس آسيا عام 1996 ضد الإمارات بالمؤلم له، وذلك بعد مرور 28 عامًا على الواقعة.

وقال عبدالغني في برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “رغم تتويج الأخضر ببطولة آسيا 1996 كل ما أتذكر الطرد أشعر بالألم، لأنني كنت سأشعر بالندم في حال خسر المنتخب البطولة أمام الإمارات”.

وأضاف عبدالغني: “لا زلت أشعر بالحزن، أمر لا يمكن نسيانه”.

أما محمد الدعيع حارس مرمى المنتخب السعودي والهلال الأسبق فقال: “طرد حسين عبدالغني منحنا القوة والإصرار للفوز بالبطولة وهو ما تحقق في النهاية”.

وكان عبدالغني طُرد في نهائي آسيا 1996 ضد الإمارات بعدما لمس الكرة متعمدًا بيده.