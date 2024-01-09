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بعد قرون من تناولها

حظر أكل لحوم الكلاب في كوريا 2027

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
حظر أكل لحوم الكلاب في كوريا 2027
المواطن - فريق التحرير

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بعد قرون من أكل لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية يبدو أن هذا الحيوان الأليف سينجوا أخيرًا من عمليات الذبح والطهي بعدما أقر البرلمان الكوري الجنوبي تشريعًا يحظر ذبح الكلاب وأكلها اعتبارًا من 2027.

تشريع تاريخي

وأقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون بأغلبية 208 أصوات، الثلاثاء، وسيتحول التشريع المقترح إلى قانون بعد إقراره من مجلس الوزراء وتوقيع الرئيس يون سوك يول عليه، وهي خطوات تعتبر شكلية حيث تدعم حكومة يون الحظر.

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غرامات رادعة

وبموجب التشريع الجديد سيتم حظر تربية أو ذبح الكلاب لغرض استهلاك لحومها وتوزيع أو بيع لحوم الكلاب اعتبارا من عام 2027، وسيواجه من يذبحون الكلاب عقوبة السجن لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام، أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22768 دولاراً).

لحوم الكلاب

وتعتبر لحوم الكلاب جزءاً رئيساً من المطبخ الكوري الجنوبي، حيث يعتقد أن البلاد تستهلك نحو مليون ونصف المليون كلب سنويا، رغم أن الاستهلاك انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

وواجهت الجهود المبذولة لحظر استهلاك لحوم الكلاب مقاومة شرسة من المزارعين وغيرهم من العاملين في صناعة لحوم الكلاب، التي تشهد تراجع شعبيتها في البلاد.

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