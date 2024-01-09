تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان حتى الـ9 مساء حظر أكل لحوم الكلاب في كوريا 2027 الرياض تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم الإصدار الأول للسندات الحكومية الدولي يستقبل 30 مليار دولار عقوبات على صاحب العمل حال تمكينه عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم عمالقة الشركات التكنولوجية حول العالم يعتمدون السعودية مقرًّا إقليميًّا أكبر حديقة ترفيهية بالعالم قريبًا في السعودية جولة وزير الخارجية الأمريكي بالشرق الأوسط لاحتواء أزمة غزة التأمينات: ضم الخدمة يحسن مبلغ المعاش التقاعدي تحذير أمني عالي الخطورة لمستخدمي منتجات google
بعد قرون من أكل لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية يبدو أن هذا الحيوان الأليف سينجوا أخيرًا من عمليات الذبح والطهي بعدما أقر البرلمان الكوري الجنوبي تشريعًا يحظر ذبح الكلاب وأكلها اعتبارًا من 2027.
وأقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون بأغلبية 208 أصوات، الثلاثاء، وسيتحول التشريع المقترح إلى قانون بعد إقراره من مجلس الوزراء وتوقيع الرئيس يون سوك يول عليه، وهي خطوات تعتبر شكلية حيث تدعم حكومة يون الحظر.
وبموجب التشريع الجديد سيتم حظر تربية أو ذبح الكلاب لغرض استهلاك لحومها وتوزيع أو بيع لحوم الكلاب اعتبارا من عام 2027، وسيواجه من يذبحون الكلاب عقوبة السجن لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام، أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22768 دولاراً).
وتعتبر لحوم الكلاب جزءاً رئيساً من المطبخ الكوري الجنوبي، حيث يعتقد أن البلاد تستهلك نحو مليون ونصف المليون كلب سنويا، رغم أن الاستهلاك انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
وواجهت الجهود المبذولة لحظر استهلاك لحوم الكلاب مقاومة شرسة من المزارعين وغيرهم من العاملين في صناعة لحوم الكلاب، التي تشهد تراجع شعبيتها في البلاد.