حظر أكل لحوم الكلاب في كوريا 2027

بعد قرون من أكل لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية يبدو أن هذا الحيوان الأليف سينجوا أخيرًا من عمليات الذبح والطهي بعدما أقر البرلمان الكوري الجنوبي تشريعًا يحظر ذبح الكلاب وأكلها اعتبارًا من 2027.

تشريع تاريخي

وأقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون بأغلبية 208 أصوات، الثلاثاء، وسيتحول التشريع المقترح إلى قانون بعد إقراره من مجلس الوزراء وتوقيع الرئيس يون سوك يول عليه، وهي خطوات تعتبر شكلية حيث تدعم حكومة يون الحظر.

غرامات رادعة

وبموجب التشريع الجديد سيتم حظر تربية أو ذبح الكلاب لغرض استهلاك لحومها وتوزيع أو بيع لحوم الكلاب اعتبارا من عام 2027، وسيواجه من يذبحون الكلاب عقوبة السجن لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام، أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22768 دولاراً).

لحوم الكلاب

وتعتبر لحوم الكلاب جزءاً رئيساً من المطبخ الكوري الجنوبي، حيث يعتقد أن البلاد تستهلك نحو مليون ونصف المليون كلب سنويا، رغم أن الاستهلاك انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

وواجهت الجهود المبذولة لحظر استهلاك لحوم الكلاب مقاومة شرسة من المزارعين وغيرهم من العاملين في صناعة لحوم الكلاب، التي تشهد تراجع شعبيتها في البلاد.