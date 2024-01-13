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من خلال القنوات الرقمية عبر إيجار

حظر دفع الإيجار للعقود السكنية وجهاً لوجه الاثنين.. وحقيقة فرض رسوم

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
حظر دفع الإيجار للعقود السكنية وجهاً لوجه الاثنين.. وحقيقة فرض رسوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في منصة “إيجار”، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 15 يناير الجاري.

وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

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وأعرب عدد من المتابعين عن سعادتهم بالخطوة الجديدة، مشيرين إلى أن “زمن العقود الوهمية ما عاد لها قيمة”، إذ قال ناصر بن عجوين: “تنظيم رائع لا يدع مجال للهاربين من الضرائب”.

وتساءل علي الشهري: “الحين أنا مالك عقار والمستأجر بيدفع عن طريق موقع إيجار كيف موقع إيجار بيحول الإيجار للمالك؟ هل فيه ضريبة على الإيجار؟ هل فيه رسوم على قيمه الإيجار؟

ورد عليه حساب “إيجار” على منصة إكس: “سيتم تحويل المبلغ بالكامل للمؤجر في المحفظة أو الحساب البنكي، ولا يوجد رسوم على قيمة الإيجار”.

أعلن الحساب الرسمي لإيجار على منصة “إكس”، أن سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay.

طريقة سداد الدفعات الإيجارية

  • الدخول على القائمة “المالية” في إيجار واختيار “عرض الفواتير”.
  • اختيار العقد ثم “إجراء دفعة”.
  • سيتم الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.
  • إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.
  • تسجيل بيانات بطاقات مدى واختيار “الدفع الآن” أو السداد عن طريق “Apple Pay”.

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