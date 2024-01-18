حفل استثنائي لـ صلاح الشرنوبي بموسم الرياض الليلة

يقام اليوم حفل “ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى” ضمن فعاليات موسم الرياض؛ تكريمًا لمسيرة الموسيقار الكبير.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه على منصة “إكس”، القنوات الناقلة للحفل.

حفلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار الكبير "صلاح الشرنوبي" ومجموعة من فنانين نجوم الطرب العربي … ضمن فعاليات #موسم_الرياض ❤️🇸🇦 ينقل على القنوات الفضائية وعبر المنصات والإذاعات التالية 👇#BigTime #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/r2uERRPzcR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2024

حفل استثنائي

وعلق تركي آل الشيخ بالقول: “حفلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي ومجموعة من فنانين نجوم الطرب العربي ضمن فعاليات موسم الرياض”.

ومن المقرر أن يقدم الحفل الذي يستضيفه مسرح كرم أبو سالم، عددًا كبيرًا من الألحان التي قدمها صلاح الشرنوبي، خاصة لحن أغنية “بتونس بيك” للفنانة الراحلة وردة.

ويشارك في الغناء بالحفل عدد كبير من فناني الوطن العربي، وهم أصالة، راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، أسماء لمنور، عاصي الحلاني، تحت قيادة المايسترو تامر فيضي.

وأمس نشر تركي آل الشيخ، صورة لنجوم حفل صلاح الشرنوبي في كواليس البروفات النهائية.

وضمت الصورة، كلًّا من أصالة وراغب علامة ونانسي عجرم ووائل جسار وأسماء لمنور.