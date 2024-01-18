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6 نجوم يقدمون أروع الأغاني

حفل استثنائي لـ صلاح الشرنوبي بموسم الرياض الليلة

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٥ مساءً
حفل استثنائي لـ صلاح الشرنوبي بموسم الرياض الليلة
المواطن - فريق التحرير

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يقام اليوم حفل “ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى” ضمن فعاليات موسم الرياض؛ تكريمًا لمسيرة الموسيقار الكبير.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه على منصة “إكس”، القنوات الناقلة للحفل.

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حفل استثنائي

وعلق تركي آل الشيخ بالقول: “حفلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي ومجموعة من فنانين نجوم الطرب العربي ضمن فعاليات موسم الرياض”.

ومن المقرر أن يقدم الحفل الذي يستضيفه مسرح كرم أبو سالم، عددًا كبيرًا من الألحان التي قدمها صلاح الشرنوبي، خاصة لحن أغنية “بتونس بيك” للفنانة الراحلة وردة.

ويشارك في الغناء بالحفل عدد كبير من فناني الوطن العربي، وهم أصالة، راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، أسماء لمنور، عاصي الحلاني، تحت قيادة المايسترو تامر فيضي.

وأمس نشر تركي آل الشيخ، صورة لنجوم حفل صلاح الشرنوبي في كواليس البروفات النهائية.

وضمت الصورة، كلًّا من أصالة وراغب علامة ونانسي عجرم ووائل جسار وأسماء لمنور.

 

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