حقيقة احتواء الكركم البنجلاديشي على الرصاص

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة احتواء الكركم البنجلاديشي الموجود في الأسواق على كمية من الرصاص.

جاء ذلك خلال رد حساب الهيئة عبر منصة “إكس” على سؤال يقول: “هل الكركم البنجلاديشي في الأسواق السعودية يحتوي على كميات من الرصاص”، بعدما زعم مقطع فيديو متداول أن هذا الكركم يحتوي على الرصاص.

تحليل المنتجات الغذائية

وردت هيئة الغذاء والدواء بالقول: “نفيدكم بأنه يتم تحليل جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها بالأسواق؛ وذلك للتأكد من مطابقتها بالمنتجات المسجلة”.

وأضافت أن الهيئة تتابع جميع المنتجات الغذائية المستوردة قبل وأثناء وصولها للسعودية؛ للتأكد من مأمونيتها ومن المواصفات القياسية المعتمدة.