Icon

حقيقة احتواء الكركم البنجلاديشي على الرصاص Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon النصر يستهدف ضم روبرت أربوليدا Icon الظهور الأول لـ ويليام داخل المستشفى عقب خضوع كيت لجراحة Icon ستيفن جيرارد يقترب من البقاء مع الاتفاق حتى 2027 Icon للقضاء على الدعاوى الكيدية.. تركي بن طلال يطلق مبادرة فتبينوا Icon كريم بنزيما يحسم موقفه من مغادرة الاتحاد Icon كل ما تريد معرفته عن الوباء X إكس عقب تحذير الصحة العالمية Icon توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق ليومين Icon وزير الصناعة يلتقي مسؤولي شركات صناعية كبرى في منتدى دافوس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
الغذاء والدواء تتأكد من المنتجات

حقيقة احتواء الكركم البنجلاديشي على الرصاص

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٩ مساءً
حقيقة احتواء الكركم البنجلاديشي على الرصاص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة احتواء الكركم البنجلاديشي الموجود في الأسواق على كمية من الرصاص.

جاء ذلك خلال رد حساب الهيئة عبر منصة “إكس” على سؤال يقول: “هل الكركم البنجلاديشي في الأسواق السعودية يحتوي على كميات من الرصاص”، بعدما زعم مقطع فيديو متداول أن هذا الكركم يحتوي على الرصاص.

قد يهمّك أيضاً
قطاع غزة.. انقطاع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت

قطاع غزة.. انقطاع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت

النصر حائر بين أوسبينا أو حارس عربي

النصر حائر بين أوسبينا أو حارس عربي

تحليل المنتجات الغذائية

وردت هيئة الغذاء والدواء بالقول: “نفيدكم بأنه يتم تحليل جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها بالأسواق؛ وذلك للتأكد من مطابقتها بالمنتجات المسجلة”.

وأضافت أن الهيئة تتابع جميع المنتجات الغذائية المستوردة قبل وأثناء وصولها للسعودية؛ للتأكد من مأمونيتها ومن المواصفات القياسية المعتمدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية
السعودية اليوم

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية...

السعودية اليوم
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم
التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام
السعودية اليوم

التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا...

حساب المواطن
مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح للفوز دائمًا
الرياضة

مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح...

الرياضة
مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع
الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر...

الرياضة
14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023
السعودية اليوم

14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية...

السعودية اليوم
حريق مركبة في جدة ولا إصابات
السعودية اليوم

حريق مركبة في جدة ولا إصابات

السعودية اليوم