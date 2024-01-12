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يفقد بعض إنزيماته وخصائصه المفيدة

حقيقة تحول العسل إلى سام بعد التسخين

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
حقيقة تحول العسل إلى سام بعد التسخين
المواطن- فريق التحرير

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هناك اعتقاد شائع يقول إن العسل بعد تسخينه يصبح سامًا وخطرًا على الصحة، وهذا ما كشف صحته خبير التغذية وعلم الوراثة الغذائية الدكتور أندريه زولوتاريف.

تأثير التسخين

وحسب “روسيا اليوم”، قال زولوتاريف إن العسل يحتوي على أكثر من 600 خاصية مفيدة، ويحبه الناس غالبًا في حالته السائلة. ولكن عندما يفقد سيولته يضطر الكثيرون إلى تسخينه، وتؤدي هذه العملية إلى تغير الشبكة البلورية، والبنية الجزيئية للعسل، ويصبح سائلًا مرة أخرى.

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وأضاف أن “هناك معلومات كثيرة تفيد بأن العسل بعد تسخينه يكتسب خصائص سامة، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. ولكن في الواقع يفقد العسل عددَا من خصائصه المفيدة بسبب عملية التسخين، مثل بعض الإنزيمات والفيتامينات الحساسة للمعالجة الحرارية فقط ولا يكتسب خصائص سامة أبدًا”.

طريقة صحيحة لتسخين العسل

وحث الخبير على تسخين العسل بطريقة صحيحة للحفاظ على خصائصه المفيدة قدر الإمكان، مشيرًا إلى البعد عن تسخينه في الميكروويف، بل في حمام مائي.

ولفت إلى الطريقة التقليدية الخاطئة وهي وضع وعاء فيه ماء على الموقد ووضع الإناء الذي يحتوي على العسل في هذا الماء، مشيرًا إلى أن الطريقة الصحيحة لتسخين العسل هي صب ماء مغلي في حاوية والانتظار إلى أن تنخفض درجة حرارته إلى 80 درجة مئوية وبعدها يوضع إناء العسل المغلق في هذا الماء. وبعد نصف ساعة، تنخفض درجة حرارة الماء، ما يتطلب سكب جزء منه وإضافة الماء الساخن.

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