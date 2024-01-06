حقيقة تفاوض الشباب مع سيبيريا

تعمل إدارة نادي الشباب، على حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمها بالمدرب الروماني ماريوس سيبيريا.

الشباب لا يفاوض سيبيريا

وأعلن نادي الشباب، إقالة المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، يوم 27 ديسمبر الماضي، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم، لتؤكد تقارير دخول الإدارة في مفاوضات مع سيبيريا.

وحسم الإعلامي سعيد الربيعي، الجدل بشأن التعاقد مع المدرب الروماني، وأكد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، عدم صحة هذه الأنباء، مشددًا على أن سيبيريا لم يُطرح نهائيًا على طاولة المفاوضات.

ويملك سيبيريا، خبرة كبيرة في الملاعب السعودية، حيث سبق ودرب فريق الهلال الأولمبي، وتوج معه بلقبين، كما قاد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت مرتين، وذلك بجانب تدريبه للباطن في ولايتين والرائد.

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.