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بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة

حقيقة فسخ الهلال لتعاقده مع نيمار

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٦ مساءً
حقيقة فسخ الهلال لتعاقده مع نيمار
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم البرازيلي نيمار، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظرًا لغيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

الهلال لم يفسخ عقد نيمار

وشدد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، على عدم صحة الأنباء المنتشرة بشأن فسخ الهلال لتعاقده مع نيمار، مؤكدًا نقلًا عن مصدر هلالي أنها أخبار كاذبة.

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وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نادي الهلال أفسح مكانًا لتسجيل رينان لودي كلاعب أجنبي، ولذلك رفع اسم نيمار من القائمة، خاصة أنه مصاب ولن يلعب هذا الموسم.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وأكد خبير انتقالات اللاعبين، على أن نيمار صاحب الـ31 عامًا، سيعود مجددًا إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد تعافيه من الإصابة.

وانضم النجم البرازيلي إلى الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025، وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع المنتخب.

نيمار
إصابة النجم البرازيلي – المصدر apnews

الهلال في دوري روشن

ويُقدم الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، حيث نجح في الفوز 17 مرة وتعادل مرتين ولم يخسر.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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