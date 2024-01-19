حقيقة فسخ الهلال لتعاقده مع نيمار

أُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم البرازيلي نيمار، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظرًا لغيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

الهلال لم يفسخ عقد نيمار

وشدد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، على عدم صحة الأنباء المنتشرة بشأن فسخ الهلال لتعاقده مع نيمار، مؤكدًا نقلًا عن مصدر هلالي أنها أخبار كاذبة.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نادي الهلال أفسح مكانًا لتسجيل رينان لودي كلاعب أجنبي، ولذلك رفع اسم نيمار من القائمة، خاصة أنه مصاب ولن يلعب هذا الموسم.

وأكد خبير انتقالات اللاعبين، على أن نيمار صاحب الـ31 عامًا، سيعود مجددًا إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد تعافيه من الإصابة.

وانضم النجم البرازيلي إلى الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025، وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع المنتخب.

الهلال في دوري روشن

ويُقدم الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، حيث نجح في الفوز 17 مرة وتعادل مرتين ولم يخسر.