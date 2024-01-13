حكم كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة: لا تهمني الانتقادات

أكد حكم كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، خوان مارتينيز مونيرو، أنه هادئ قبل مباراة الفريقين المرتقبة، مشددًا على أنه لا يهتم بالانتقادات.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن يُقام كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “الأول بارك” في الرياض، يوم غد الأحد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

مونيرو يُعلق على المباراة

وقال مونيرو: “لقد حضرنا بشكل ممتاز لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، وليس لدينا معلومات عن الطريقة التي سوف نعمل بها غدًا في التواصل بين الحكام، ولا أريد أن أقرأ أي رسائل أو انتقادات، وهي لا تهمني لأنني سألعب بشكل جيد ونظيف”.

وأضاف: “مباراة الكلاسيكو قوية جدًا والفريقين سواء برشلونة أو ريال مدريد لديهم حب الفوز، ولن تختلف المباراة عما إذا كانت في إسبانيا، نعم هي أمور تؤثر علينا، ولكن أستطيع أن أضمن لكم اللعب النظيف والممتاز، وأنا هادئ ولا تهمني أي انتقادات”.

وتابع في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة ريال مدريد وبرشلونة: “تقنية الـVAR سهلت علينا أشياء كثيرة وجعلتنا نتخذ القرارات بشكل هادئ، ونحن مستعدين لأي تغييرات”.

واختتم حكم نهائي كأس السوبر الإسباني، تصريحاته قائلًا: “جميع المدربين ينتقدون الحكام حسب نتيجة المباراة ونحن نحاول السيطرة على زمام أمور المباراة ونتخذ القرار الصائب سواء لمدرب أو لاعب”.