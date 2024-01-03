حل مشكلة بطارية السيارة والإطارات في الشتاء 

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يشهد فصل الشتاء بعض الأعطال الشائعة التي يمكن أن تواجه السيارات، ولكن هناك بعض الإجراءات الوقائية لتجنب هذه المشاكل.
ويعتبر تشغيل السيارة في درجات حرارة منخفضة جدًّا تحديًا للبطارية، ينصح بفحص البطارية واختبارها قبل بداية فصل الشتاء، ويجب تنظيف طرفي البطارية من الصدأ والتأكد من جودة الشحن. إذا كنت تواجه مشكلة في تشغيل السيارة، يمكن استخدام شاحن بطارية خارجي لشحنها.
يمكن أن يؤثر انخفاض درجات الحرارة على ضغط الهواء في الإطارات ويؤدي إلى تدهور الثبات والأداء مع التأكد من فحص ضغط الهواء بانتظام وضبطه وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة للسيارة.
وقد تكون مناسبة أيضًا إطارات الشتاء ذات التصميم الخاص لتوفير ثبات أفضل على الطرق الثلجية والمبللة.