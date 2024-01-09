خالد الزعاق ينعى شقيقه: لله ما أخذ وله ما أعطى

نعى الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد شقيقه عبد الرحمن الذي وافته المنية قبل ساعات.

وقال “الزعاق” عبر منصة “X”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تُوفّي أخي عبدالرحمن تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته”.

وأضاف: “أقيمت الصلاة عليه عصر الاثنين والدفن في مقبرة المطا وسيكون العزاء في منزل والدتي في حي الربوة”.

وتعليقًا على خبر وفاة شقيق الزعاق، انهمرت التعازي من مختلف أنحاء المملكة، حيث عبّر أصدقاؤه ومتابعوه عن حزنهم لفقدان الراحل.