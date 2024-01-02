خالد الغنام أبرز المستبعدين من قائمة المنتخب السعودي

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كشف المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النهائية لكأس آسيا 2023، وشهدت استبعاد خالد الغنام.
وضم مانشيني، 26 لاعبًا، واستبعد 4 لاعبين تواجدوا في القائمة الأولية للأخضر، وهم؛ خالد الغنام، محمد الربيعي، علي هزازاي ومحمد مران.
وتفاعلت الجماهير مع استبعاد خالد الغنام، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وأكد البعض أنه يمتلك موهبة كبيرة، إلا أنه لم يُقدم الفترة الأخيرة المستوى المتوقع؛ ليُشارك مع الأخضر في كأس آسيا.
وضم مانشيني، كلاًّ من؛ أحمد الكسار، راغد النجار، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، فواز الصقور، عيد المولد وعبدالإله المالكي.
كما اختار مانشيني لتمثيل الأخضر في كأس آسيا، كلاًّ من؛ مختار علي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد كنو، عباس الحسن، فيصل الدوسري وفيصل الغامدي.
ويقود هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا، كلاًّ من؛ سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، فهد المولد وأيمن يحيى.