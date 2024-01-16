خالد الفالح: التبادل التجاري تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عامًا الماضية

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن موقع السعودية الجغرافي يجعلها محورًا للتجارة العالمية، مضيفًا أن الأدوات المالية والتمويلية تساعدهم على تعزيز نمو الاقتصاد.

التبادل التجاري مع الخليج

وأضاف الفالح، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس السويسرية، إن التبادل التجاري الداخلي تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عامًا الماضية بفضل التكامل.

فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: التبادل التجاري الداخلي تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عاما الماضية ،وسيزداد في القطاعات غير النفطية.. المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في دول الخليج#المملكة_في_دافوس#الإخبارية pic.twitter.com/KH95ZKh9SN — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 16, 2024

وأضاف “سيزداد التبادل التجاري في القطاعات غير النفطية، والمملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في دول الخليج من خلال التكامل مع اقتصادياتها”.