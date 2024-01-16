فيصل بن فرحان في دافوس: ما تقوم به إسرائيل يعرض الأمن الإقليمي للخطر لقطات منوعة من وصول مسيرة الجماهير السعودية لـ ملعب مباراة عمان خالد الفالح: التبادل التجاري تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عامًا الماضية صالح الشهري يقود تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان خطوات رفع بلاغات المخالفات الهندسية في توكلنا موعد مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا والقنوات الناقلة وظائف مدنية شاغرة في القوات البرية جامعة الملك سعود تبتعث أكثر من 1126 طالبًا خلال 2022-2023م 12.3 مليار ريال حصيلة 191.7 مليون عملية لنقاط البيع في أسبوع إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع الدائر
قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن موقع السعودية الجغرافي يجعلها محورًا للتجارة العالمية، مضيفًا أن الأدوات المالية والتمويلية تساعدهم على تعزيز نمو الاقتصاد.
وأضاف الفالح، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس السويسرية، إن التبادل التجاري الداخلي تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عامًا الماضية بفضل التكامل.
فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: التبادل التجاري الداخلي تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عاما الماضية ،وسيزداد في القطاعات غير النفطية.. المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في دول الخليج#المملكة_في_دافوس#الإخبارية pic.twitter.com/KH95ZKh9SN
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 16, 2024
وأضاف “سيزداد التبادل التجاري في القطاعات غير النفطية، والمملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في دول الخليج من خلال التكامل مع اقتصادياتها”.