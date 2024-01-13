خالد الفيصل في أحسن حال وهذه قصته مع المسكنات

طمأن الأمير بندر بن خالد الفيصل نجل الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة، الجميع على صحة أمير مكة، مؤكداً أنه بخير وصحة وعافية.

الأمير خالد الفيصل بصحة وعافية

وقال الأمير بندر بن خالد، في لقاء مع عامل المعرفة أحمد العرفج : “إن الأمير خالد الفيصل تعرض لكسر في الرجل اليسرى ولكن الحمد لله، سوى العملية، وانتهى منها وبدأ يمشي عليها الآن بعد التمارين”.

وأضاف “الأمير خالد رفض يأخذ أي مهدئات لتخفيف الآلام، وبالقوة وافق على البنادول، وكله قوة وعزم والحمد لله”.

الحمدلله أبشركم الأمير خالد الفيصل بألف خير وعافية .. وألف شكر للأمير بندر الذي طمننا عن سموه في هذ اللقاء . pic.twitter.com/oFf4PbX6Li — أحمد العرفج (@Arfaj1) January 12, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الأمير بندر مع أحمد العرفج، حيث علق جيلاني الشمراني “الحمد لله على سلامة أميرنا الغالي وشكرا لك أخي الحبيب عامل المعرفة على لقائك مع نجل الأمير وطمئنتنا”.

طهور وأجر وعافية

وقال خالد العرابي الحارثي “طهور أجر وعافية لأميرنا المحبوب نسأل الله لنا وله دوام الصحة والعافية”.

وعلقت نوف الشريم بقولها: “طهور وعافيه للأمير خالد الفيصل إن شاء الله.. الله يبارك في صحته وعمره الله يحفظه”.

وقال محمد العيسى “أجر وعافية لدايم السيف ربي يطول عمره ، وشكراً للأمير بندر ولكم حبيبنا أستاذ أحمد”.