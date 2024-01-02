خالد الفيصل يجري عملية جراحية ناجحة ودعوات بدوام الصحة والعافية لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد على رفحاء الاتفاق يُعين مارك ألين مديرًا رياضيًا تنفيذيًا الفريق اليحيى يتحدث عن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن السعودية تحول الجزء الأخير لمنحة دعم الموازنة الأردنية بقيمة 38.6 مليون دولار أنشيلوتي: لن نضم أي لاعب بالميركاتو الشتوي الهلال ينفرد بـ4 أرقام مميزة في دوري روشن سبب كل الكوارث!.. رد مفصل من تركي آل الشيخ على اتهامات جماهير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي سانشيز يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن وظائف شاغرة في هيئة الصحة العامة
أجرى أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد، بمستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة أمس الاثنين.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بيان لها: “دخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- مساء أمس الاثنين ١٩ / ٦ / ١٤٤٥ هجرية الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٤م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ جدة”.
وأضافت “أجرى سموه عملية جراحية في الرِجل تكللت بالنجاح ولله الحمد.. حفظ الله سموه من كل مكروه، ومتعه بالصحة والعافية”.
وانهالت الدعوات بدوام الصحة والعافية لأمير مكة المكرمة، حيث علق إبراهيم الحذيفي بقوله: “ألف سلامات للأمير خالد الفيصل، حفظك الله من كل سوء، والحمد لله على السلامة”.
وقال سلطان مطلق الذيابي: “لا حول ولا قوة إلا بالله ألف سلامة ما يشوف شر قدامه العافية ويجعل ما أصابه أجرًا وعافية”.
وعلق خالد أبو مياسة بقوله: “حمدًا لله على سلامة سيدي الأمير خالد الفيصل ودعواتنا أن يمتعه الله بالصحة والعافية”.
وقال خالد العتيبي: “الحمد لله على سلامة سموّ الأمير خالد الفيصل ونسأل الله العليّ العظيم أن يتم على سموّه الصحة والعافية “.