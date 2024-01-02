خالد الفيصل يجري عملية جراحية ناجحة ودعوات بدوام الصحة والعافية

أجرى أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد، بمستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة أمس الاثنين.

عملية جراحية ناجحة

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بيان لها: “دخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- مساء أمس الاثنين ١٩ / ٦ / ١٤٤٥ هجرية الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٤م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ جدة”.

وأضافت “أجرى سموه عملية جراحية في الرِجل تكللت بالنجاح ولله الحمد.. حفظ الله سموه من كل مكروه، ومتعه بالصحة والعافية”.

دعوات بدوام الصحة والعافية

وانهالت الدعوات بدوام الصحة والعافية لأمير مكة المكرمة، حيث علق إبراهيم الحذيفي بقوله: “ألف سلامات للأمير خالد الفيصل، حفظك الله من كل سوء، والحمد لله على السلامة”.

وقال سلطان مطلق الذيابي: “لا حول ولا قوة إلا بالله ألف سلامة ما يشوف شر قدامه العافية ويجعل ما أصابه أجرًا وعافية”.

وعلق خالد أبو مياسة بقوله: “حمدًا لله على سلامة سيدي الأمير خالد الفيصل ودعواتنا أن يمتعه الله بالصحة والعافية”.

وقال خالد العتيبي: “الحمد لله على سلامة سموّ الأمير خالد الفيصل ونسأل الله العليّ العظيم أن يتم على سموّه الصحة والعافية “.